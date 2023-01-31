Глава МЗС Литви закликав країни ЄС вислати послів росії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Державам-членам Європейського Союзу немає сенсу мати послів росії у своїх країнах.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Verslo Zinios.
"У багатьох випадках немає особливого сенсу мати посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачимо, це вже не дипломатична установа, а пропагандистська, яка приховує воєнні злочини і взагалі просуває геноцидний порядок денний", - заявив він.
Міністр зазначив, що нещодавно Литва була єдиною країною, в якій не було російського посла.
"Тепер ми у Балтійській групі", - сказав Ландсбергіс.
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