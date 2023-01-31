У Маріуполі пролунали вибухи: росіяни говорять про роботу ППО [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У вівторок увечері, 31 січня, у Маріуполі оголосили повітряну тривогу. У місті прогриміло щонайменше сім вибухів.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш сім гучних вибухів. Лівобережжя", - написав він.
За його словами, відвертий приліт між селами Виноградне та Піонерське. При цьому окупанти повідомляють про активну роботу ППО.
"Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини. Ніч перестає бути томною", - написав радник мера Маріуполя.
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