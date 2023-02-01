"Харківська область готова до ймовірного наступу рф" - Синєгубов [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов російські загарбники протягом останнього часу частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні.
Як зазначив Синєгубов, у регіоні не фіксують збільшення військової присутності окупантів.
Однак ми готові, оскільки противник все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним.
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