Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов російські загарбники протягом останнього часу частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні.

Як зазначив Синєгубов, у регіоні не фіксують збільшення військової присутності окупантів.