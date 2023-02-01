Мама маленької Вероніки просить про термінову допомогу: у дитини виявили жахливу хворобу [ Редагувати ]
Мама маленької донечки Нікусі просить всіх небайдужих про допомогу.
"Прийшов час написати і мені. Думок, слів, стільки, що зібрати їх до купи ну дуже важко. Я мала приблизне представлення, що мами, рідні,близькі відчувають коли кажуть у вашої дитини рак.
Сьогодні я це розумію і переживаю цей момент, цей складний час. Не тільки я, всі мої рідні, друзі, близькі, знайомі, не знайомі, просто небайдужі люди. Нікуся, наше золотко, наша характерна дівчинка почала свою боротьбу з Т-клітинним лімфобласним гострим лейкозом, І гострий період. Вірю, що ми його подолаємо. Ви нам вже в цьому допомагаєте.
Щиро дякую за любу допомогу. Прошу максимального репосту", - написала мама в соцмережі.
Реквізити для допомоги
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