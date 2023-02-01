Зеленський заявив про публічні тортури Саакашвілі з боку влади Грузії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує і вбиває експрезидента країни, українського громадянина Міхеіла Саакашвілі. Президент також продемонстрував фото політика.
Про це Зеленський сказав під час спільної з президентом Австрії Александером ван дер Белленом пресконференції у Києві 1 лютого.
Президент показав фото Саакашвілі і сказав, що знімки йому передали перед зустріччю з австрійським колегою. Такі ж фото викладені і на Facebook-сторінці експрезидента Грузії.
"Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета – його вбити", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що Саакашвілі було отруєно, і сьогодні його повільно вбивають. В цьому контексті президент України запитав: "Грузія, її керівництво – вони за кого на сьогодні?".
"Вони нейтральні чи вони за росію? Тому що росія ставиться до своїх політиків так само, як і на сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не своїх політиків, а громадян України. І тому ще раз: вони нейтральні? Чи вони за росію? Або вони просто проти України тощо?", – поставив запитання Зеленський.
по темі
У мирній угоді після закінчення війни росії проти України має бути прописаний пункт про необхідність вимагати від Кремля відмовитися від майже 15-річної окупації територій Грузії
У мережі з'явилося нове фото Міхеіла Саакашвілі
Президент України Володимир Зеленський наприкінці лютого може зустрітися з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою
Вся Україна та її партнери роблять все, щоб російська фкдерація не змогла відігратись на полі бою
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що планує обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським запити щодо озброєння.