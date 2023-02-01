Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує і вбиває експрезидента країни, українського громадянина Міхеіла Саакашвілі. Президент також продемонстрував фото політика.

Про це Зеленський сказав під час спільної з президентом Австрії Александером ван дер Белленом пресконференції у Києві 1 лютого.

Президент показав фото Саакашвілі і сказав, що знімки йому передали перед зустріччю з австрійським колегою. Такі ж фото викладені і на Facebook-сторінці експрезидента Грузії.

"Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета – його вбити", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Саакашвілі було отруєно, і сьогодні його повільно вбивають. В цьому контексті президент України запитав: "Грузія, її керівництво – вони за кого на сьогодні?".

"Вони нейтральні чи вони за росію? Тому що росія ставиться до своїх політиків так само, як і на сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не своїх політиків, а громадян України. І тому ще раз: вони нейтральні? Чи вони за росію? Або вони просто проти України тощо?", – поставив запитання Зеленський.