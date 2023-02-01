Зеленський закликав світ врятувати життя Саакашвілі [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.
Про це повідомляє в Twitter глава держави.
"Просто зараз повільно вбивають громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ганебним є навіть сам факт, що досі доводиться боротися проти такої спроби де-факто публічної страти людини у Європі у 21 столітті", - написав Зеленський.
Враховуючи загрозу життю Саакашвілі, він закликав владу Грузії згадати свої зобов'язання відповідно до європейських норм захисту прав людини, припинити знущання й звільнити експрезидента.
"Україна пропонувала варіанти рішень. Закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеїла й не допустити його страти", - наголосив глава держави.
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