Доведеться вийти на відпочинок пізніше: хто з українців залишиться без пенсії у 2023 році [ Редагувати ]
В Україні триває поступове збільшення пенсійного віку. З січня 2023 року для виходу на відпочинок у 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу.
Як сказано у Законі України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", хоча пенсійний вік, як і раніше, становить 60 років, для того, щоб цього року цього року вийти на пенсію, потрібно мати не менше 30 років страхового стажу. У грудні 2022 року для цього ще вистачило 29 років.
Тим, кому вже виповнилося 60 років, але стажу не вистачає, доведеться доопрацьовувати. За 20-річного стажу на пенсію можна вийти у 63 роки, а у разі, якщо стаж менший за 15 років – лише у 65 років.
Ті літні люди, які не мають навіть 15-річного стажу, отримують так звану "соціальну пенсію" від держави. Або їм доводиться продовжувати працювати.
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