ЗСУ за добу "відмінусували" понад півтисячі окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок четверга, 2 лютого, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 030 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 129030 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3211 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6382 (+0) од,
- артилерійських систем - 2212 (+5) од,
- РСЗВ - 458 (+0) од,
- засоби ППО - 222 (+1) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3) од,
- спеціальна техніка - 200 (+0).
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