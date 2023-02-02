Президент Єврокомісії приїхала в Київ (фото) [ Редагувати ]
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 2 лютого приїхала в Київ. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Як зазначила Урсула, це вже її четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Цього разу (приїхала - ред.) з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", - написала вона в Twitter.
Тим часом про свій візит в Київ повідомив і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну. Допомога Євросоюзу досягла 50 мільярдів євро з початку війни росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - повідомив він у мережі.
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