путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей - розвідка [ Редагувати ]
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Президент рф володимир путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив у коментарі виданню Kyiv Post.
Він заявив, що є ознаки того, що росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.
"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", – зазначив Андрій Черняк.
Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.
"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", – заявив представник воєнної розвідки України.
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