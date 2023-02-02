В Україну йде значне похолодання: з чим воно пов’язане та скільки триватимуть морози [ Редагувати ]
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.
Наступного тижня в Україні переважно будуть морози, як вночі, так і вдень. Нічна температура від 8 до 13 градусів морозу - найнижче значення, а денна від 1 до 7 градусів нижче нуля.
Вона зазначила, що на початку наступного тижня, 5-6 лютого очікується невеликий сніг.
За її словами, орієнтовно морозна погода триватиме до 12-13 лютого, після чого "можна сподіватися на зміну ситуації" та "підвищення температури".
Морози пов’язані з надходженням холодного повітря з півночі. Вже наприкінці поточного тижня Україна опиниться в полі підвищеного тиску. Тому почнуться прояснення, і вночі це призводитиме до додаткового вихолодження.
За її словами, в Карпатах на наступному тижні мінімальна температура може впасти до 18 градусів морозу.
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