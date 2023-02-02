Ракетний удар по Краматорську: загинула директорка школи [ Редагувати ]
В середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області.
Внаслідок удару загинула директорка школи.
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Нагадаємо, щонайменше троє осіб загинули. Понад 20 звернулися за допомогою медиків, восьмеро людей госпіталізували. Серед них двоє – у тяжкому стані.
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