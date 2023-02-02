Як проходять тренування українців у англійському центрі: міністр оборони Великої Британії провів інспекцію [ Редагувати ]
Міністр оборони Великої Британії не виключає поставок Україні винищувачів. Бен Воллес заявив, що це питання в перспективі. Каже, спочатку українським військовим потрібно опанувати надані заходом танки.
Цими днями у Сполученому Королівстві проходять найважливіші щорічні перемовини між Британією та Австралією. Вони стосуються оборони та закордонної політики. Це обговорення нинішнього стану справ та вироблення спільної стратегії на майбутнє. І цього року значна частина зустрічей крутиться навколо українського питання. Зокрема, міністри вирішили не обмежуватися перемовинами у високих кабінетах, а поїхали з інспекцією у військовий навчальний табір. Відвідали найбільше тренувальне поле британської армії - на Солсберійській рівнині.
Його зазвичай використовують для відпрацювань бойової стрільби. Нині це плацдарм для навчань українських добровольців. Їх тренують не лише місцеві - британські інструктори, але й десятка інших країн, зокрема, Австралії. Для журналістів, які супроводжували міністрів - це стало нагодою розпитати більше про позицію Лондона щодо надання Україні бойових літаків.
Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:
Давайте будемо розбиратися з питаннями техніки крок за кроком, відповідно до вимог. Те, що дасть змогу просунутися на полі бою цього року, - це здатність українців розгорнути західну бронетехніку проти Росії. І Росії, і Україні важко застосовувати свої літаки, Росії, зокрема і через засоби протиповітряної оборони, які ми надали. І, ви знаєте, Росія, зважаючи на її потужні військово-повітряні сили, мала дуже мало можливостей для досягнення ефекту. Є й інші способи, якими ми також можемо сприяти досягненню ефекту на більшій відстані. І я вже говорив, що готовий вивчати це питання.
Міністр оборони наполягає, що для передачі наступного виду озброєнь - як то винищувачів - необхідна впевненість, що вони забезпечать перемогу на полі бою. Наразі через російську ППО такої впевненості немає. Тому зараз краще акцентувати увагу на доправленні більш нагальної техніки - насамперед танків.
Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:
Те, що їм зараз потрібно, - це броня і танки. І це те, що ми пообіцяли першими на Заході, але крім того, ми ще й зробили все, щоби забезпечити якомога більше підтримки цього питання серед інших країн. Отже нам вдалося розблокувати питання передачі танків, а кілька тижнів тому українцям була конче необхідна повітряна оборона. Знову ж таки ми були першими і допомогли їм з цим та зараз допомагаємо розробити ефективний план захисту критичної інфраструктури.
Наразі ж Лондон обіцяє й далі допомагати із терміновими запитами Києва. Зокрема, надає боєприпаси для ударів, які мають схожий ефект, як атаки винищувачів. Поруч із "Хаймарсами" та реактивними системами залпового вогню, активно використовуються і британські безпілотники з амуніцією для кращого прицілювання.
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