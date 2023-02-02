Рф у специфічній стадії, шукає варіанти, щоб змінити хід війни - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Росія у специфічній стадії війни. Стратегічно її програш вже зрозумілий, проте тактично у них ще є ресурс для нових спроб наступальних дій.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що Україна не залишить без відповіді жодну агресивну дію окупантів.
"Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - наголосив Зеленський.
За його словами, ворог шукає варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони ще контролюють.
"Ми ж маємо продовжувати робити те, що ми робимо - посилювати нашу стійкість, бути єдиними у прагненні забезпечити нашу армію необхідною зброєю та обладнанням. Нам потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання зброї. А також маємо щомісячно посилювати глобальний тиск на Росію", - підкреслив президент.
Він зауважив, що Росія має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленою, ніж вона передбачає для себе у найгірших сценаріях.
по темі
Початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади
Він запевнив українців у перемозі та нагадав про дві мудрості
Росія зараз намагається підготувати реванш на тлі низки провалів на фронті, але її плани не здійсняться
Україна та Європейський Союз підписали два важливі документи, котрі спрямовані покращити стратегічне партнерство
Європейська комісія надасть письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій для вступу в ЄС восени, а усне оновлення буде весною