Сьогодні, 3 лютого, в Україні буде тепло. Враження, щоправда, від теплої погоди зіпсує підвищена вологість, скрізь буде сніг, часом дощ.

Про це повідомляє синоптик Наталкs Діденко в Facebook.

"Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні - мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

За словами синоптика, вдень передбачається 0...+3 градуси, на півдні до +5 градусів.У Києві випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1...-3 градуси,

"Вдень 0...+2 градуси", - додала Діденко.