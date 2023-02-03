Синоптик розповіла про погоду на сьогодні [ Редагувати ]
Сьогодні, 3 лютого, в Україні буде тепло. Враження, щоправда, від теплої погоди зіпсує підвищена вологість, скрізь буде сніг, часом дощ.
Про це повідомляє синоптик Наталкs Діденко в Facebook.
"Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні - мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.
За словами синоптика, вдень передбачається 0...+3 градуси, на півдні до +5 градусів.У Києві випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1...-3 градуси,
"Вдень 0...+2 градуси", - додала Діденко.
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