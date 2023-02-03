Благодійний фонд Альони Лебедєвої налагодив виробництво буржуйок для передачі на фронт [ Редагувати ]
Як зазначила директор Благодійного фону Альони Лебедєвої "Аурум" Регіна Попова, фонд продовжує допомагати ЗСУ та для потреб армії налагодив виробництво буржуйок: "Лише спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі. Інколи, аби бути корисними, треба багато ресурсів. Рішення було, фактично, під "носом". Оскільки під час роботи на промислових підприємствах залишається металобрухт, ми вирішили використовувати його для виробництва буржуйок для фронту".
Регіна Попова також повідомила про те, що наразі фонд готовий передати нову партію виготовлених буржуйок на фронт: "Частину буржуйок ми вже передали прикордонникам та ТРО. Зараз маємо ще 10 одиниць для передачі на фронт. А тому приймаємо заявки. Для того, щоб ми змогли передати буржуйку, потрібен лише акт від військової частини. За детальнішою інформацією можна звертатися до мене".
Контактний телефон директора Благодійного фонду "Аурум" Регіни Попови для зв’язку: +38 095 166 0952.
Як повідомлялося раніше, Благодійний фонд Лебедєвої направив понад 6,5 млн. грн на допомогу ЗСУ у 2022 році.
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