Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1. Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Однак можуть виникнути проблеми з боєприпасами до них.

Цей крок свідчить про зміну політики Берліна щодо танків для України. Німеччина схвалила плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard після їхнього ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро, пише газета.

Це може створити проблеми з боєприпасами до старих танків Leopard 1, оскільки вони більше не виробляються, а калібри їх снарядів відрізняються від нових Leopard 2.

Крім того, проблеми з боєприпасами можуть виникнути в ході поставок зеніток Gepard. Снаряди до них виробляються у Швейцарії, яка досі відмовлялася схвалити реекспорт в Україну на тій підставі, що це порушило б її нейтралітет. Однак, деякі швейцарські законодавці наполягають на тому, щоб країна переглянула свою позицію.