Помер французький модельєр Пако Рабан [ Редагувати ]
У п'ятницю, 3 лютого, помер французький модельєр, засновник власного будинку високої моди Paco Rabanne Пако Рабан. Про це повідомляє Le Monde.
Чоловік пішов із життя у віці 88 років.
по темі
Восьма зустріч у форматі "Рамштайн", на якій країни не домовилися про передачу танків Україні, спровокувала новий флешмоб серед українців
Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який захищає Україну під час війни, готується стати татом
За добу сили ЗСУ ліквідували ще 920 окупантів
У понеділок, 30 січня, у Бразилії під час руху впав із мосту автобус, що перевозив підлітків з любительської футбольної команди
Станом на ранок вівторка, 31 січня, українські військові ліквідували за добу 850 російських солдатів
У віці 64 років померла актриса Ліза Лорінг, відома за роллю Венздей у серіалі 60-х років "Сімейка Аддамс". Причиною смерті став інсульт, повідомила Variety її дочка. Вона розповіла, що акторка померла в оточенні сім'ї, інші подробиці не наводяться