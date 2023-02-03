Під Києвом тракторист підірвався на міні [ Редагувати ]
На Київщині біля Макарова тракторист підірвався на міні. Про це повідомив голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
Біля Макарова під час виконання польових робіт 47-річний працівник натрапив на ворожу протитанкову міну. Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм.
Дана територія перебувала раніше у зоні, де точилися бої.
Раніше під Ізюмом двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі, збираючи металобрухт.
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