На Харківщині підірвалися комбайнер і тракторист [ Редагувати ]
На Харківщині підірвалися на мінах тракторист і комбайнер. Тракторист загинув. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора (2 листопада - ред.) біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув.
Голова Харківщини повідомив, що на деокупованих територіях області триває розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечних предметів.
Напередодні повідомлялося, на дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль. Загинули двоє чоловіків.
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