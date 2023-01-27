Під Ізюмом двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі (фото) [ Редагувати ]
В Ізюмському районі Харківщини двоє чоловіків 26 січня підірвалися на ворожому боєприпасі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого - середньої тяжкості.
Поліцейські встановили, що на території Барвінківської міської територіальної громади двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки. У цей час боєприпас здетонував.
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