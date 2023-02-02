Нуланд підтвердила плани США надати Україні далекобійні ракети GLSDB [ Редагувати ]
Україні необхідно захищати свій повітряний простір та територію від російських агресорів, тож Вашингтон працює над забезпеченням потреб Києва, зокрема, у далекобійних ракетах. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд телеканалу Al Jazeera.
Ми працюємо над тим, щоб забезпечити потреби українців, у тому числі в далекобійних ракетах.
1 лютого Reuters з посиланням на американських чиновників повідомляло, що США готують наступний пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 млрд.
За інформацією джерел агентства, зокрема, планується поставка малогабаритних високоточних бомби наземного базування (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальністю 150 км виробництва компаній Boeing та Saab Group. Вони запускаються, зокрема, з ракетних комплексів HIMARS.
GLSDB складається з бомби малого діаметра GBU-39 та ракетного двигуна M26. Вартість боєприпасу - лише $40 тис., а двигун M26 дуже поширений, що робить виробництво снаряда недорогим і доступним. GLSDB знаходиться у розробці з 2019 року, над нею працюють Boeing та SAAB AB.
Дальність польоту GLSDB становить майже 150 км, що дозволить ЗСУ вражати цілі глибоко в російському тилу.
За даними агентства, про новий пакет військової допомоги може бути оголошено вже цього тижня. Озброєння на $400 млн будуть передані Києву безпосередньо із запасів Пентагону.
Наразі в Україну поставляються ракети GMLRS дальністю 70 км. США відхилили запити на постачання Києву ракет ATACMS з дальністю дії до 300 км.
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