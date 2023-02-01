США передадуть Україні ракети GLSDB, які б'ють на 150 км - Reuters [ Редагувати ]
Американська влада готує новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,2 млрд. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників. За їхніми даними, до цього пакета вперше увійдуть ракети великої дальності GLSDB.
Йдеться про малогабаритні високоточні бомби наземного базування (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальністю 150 км (зараз в Україну поставляються ракети дальністю 70 км) виробництва компаній Boeing та Saab Group.
При цьому, як зазначає Reuters, США відхилили запити на постачання Києву ракет ATACMS з дальністю дії до 300 км.
GLSDB складається з бомби малого діаметра GBU-39 та ракетного двигуна M26. Вартість боєприпасу - лише $40 тис., а двигун M26 дуже поширений, що робить виробництво снаряда недорогим і доступним. GLSDB знаходиться у розробці з 2019 року, над нею працюють Boeing та SAAB AB.
Дальність польоту GLSDB становить майже 150 км, що дозволить ЗСУ вражати цілі глибоко в російському тилу.
За даними агентства, про новий пакет військової допомоги може бути оголошено вже цього тижня. Озброєння на $400 млн будуть передані Києву безпосередньо із запасів Пентагону.
Решту суми - $1,725 млрд - виділять у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), що передбачає укладання міністерством оборони відповідних контрактів з виробниками, а не надання Україні вже наявних у США засобів. Через USAI Вашингтон зокрема має намір закупити для Києва GLSDB.
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