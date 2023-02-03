У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу росіянами у ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр". Про це повідомила пресслужба компанії.

Епіцентр відновив роботу після деокупації Херсону, щоб надати мешканцям міста доступ до товарів першої необхідності. Втім, внаслідок чергової терористичної атаки ворога, торговий об'єкт, розташований на Бериславському шосе, 17, було повністю знищено.

Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії намагалися загасити полум'я, але локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання.