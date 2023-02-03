У Херсоні через ворожий обстріл згорів "Епіцентр" (фото) [ Редагувати ]
У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу росіянами у ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр". Про це повідомила пресслужба компанії.
Епіцентр відновив роботу після деокупації Херсону, щоб надати мешканцям міста доступ до товарів першої необхідності. Втім, внаслідок чергової терористичної атаки ворога, торговий об'єкт, розташований на Бериславському шосе, 17, було повністю знищено.
Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії намагалися загасити полум'я, але локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання.
У соціальних мережах Херсону вже назвали атаку окупантів цілеспрямованою, мета якої — підірвати життя в регіоні та залишити херсонців без засобів для існування. Люди переконані, що таким чином ворог намагається довести до відчаю місцеве населення.
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