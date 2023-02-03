У п'ятницю вранці, 3 лютого, у Херсоні знову пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після вибухів місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом у деяких районах.

Вибухи було чутно в різних районах Херсона, після чого в місті почало пропадати світло. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Зазначимо, що зараз у військовій адміністрації не коментували обстріл.