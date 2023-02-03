У Херсоні пролунали вибухи: почались проблеми зі світлом [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 3 лютого, у Херсоні знову пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Після вибухів місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом у деяких районах.
Вибухи було чутно в різних районах Херсона, після чого в місті почало пропадати світло. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".
Зазначимо, що зараз у військовій адміністрації не коментували обстріл.
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