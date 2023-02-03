У разі посилення обстрілів та наближення лінії фронту до Слов'янська Краматорського району Донецької області місцевих жителів евакуюють.

Про таку можливість розповів голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

Він розповів, що російські окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку з незначної відстані, що суттєво ускладнює можливість відстеження ракет. Це створює небезпеку саме для мирних жителів.

Водночас зараз ситуація у Слов'янську стабільна. Там є електроенергія, газопостачання та водопостачання. Місто кілька місяців не обстрілювали.

"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільна, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, що знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", - додав посадовець.