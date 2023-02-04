Українські прикордонники дали відсіч окупантам, які вдалися до атаки на Сіверському напрямку. Про це повідомляється у Telegram-канал ДПСУ.

Ворог відступив, зазнавши втрат.

Учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого розвідники відступили.

Крім того, вночі противник спробував розвідку боєм в бік позицій українських бійців, але успіху не мав й відступив.