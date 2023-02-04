Ворог відступив з втратами: прикордонники зупинили атаку росіян на Сіверському напрямку [ Редагувати ]
Українські прикордонники дали відсіч окупантам, які вдалися до атаки на Сіверському напрямку. Про це повідомляється у Telegram-канал ДПСУ.
Ворог відступив, зазнавши втрат.
Учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого розвідники відступили.
Крім того, вночі противник спробував розвідку боєм в бік позицій українських бійців, але успіху не мав й відступив.
по темі
Українські війська не виводитимуть з Бахмута на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів
Військові рф, попри значні втрати, намагаються прорвати українську оборону на Донбасі
Військові Нацгвардії знищили черговий російський штурмовик Су-25
Українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку
Українські десантники знищили підрозділ окупантів та бронетехніку