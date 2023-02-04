Обмін полоненими: СБУ опублікувала ексклюзивне відео [ Редагувати ]
У суботу, 4 лютого, Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео обміну полоненими. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
В рамках обміну Україні вдалося повернути 116 людей.
Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!
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