У суботу, 4 лютого, російські загарбники обстріляли чотири громади Сумської області. Через ворожі обстріли було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Білопільська громада: з 16.30 росіяни по території громади били з мінометів - 10 "прильотів";

Великописарівська громада: був теж мінометний обстріл − 7 "прильотів";

Новослобідська громада: теж зафіксовано мінометний обстріл одного із сіл громади - 9 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат;

Краснопільська громада: ворог скинув з БпЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл громади. На, щастя, без наслідків.