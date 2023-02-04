Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області [ Редагувати ]
У суботу, 4 лютого, російські загарбники обстріляли чотири громади Сумської області. Через ворожі обстріли було пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 "прильотів", - йдеться у повідомленні.
Білопільська громада: з 16.30 росіяни по території громади били з мінометів - 10 "прильотів";
Великописарівська громада: був теж мінометний обстріл − 7 "прильотів";
Новослобідська громада: теж зафіксовано мінометний обстріл одного із сіл громади - 9 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат;
Краснопільська громада: ворог скинув з БпЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл громади. На, щастя, без наслідків.
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