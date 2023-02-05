Мороз, ожеледиця та сніг: прогноз погоди на 5 лютого [ Редагувати ]
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Погода в Україні сьогодні, 5 лютого буде переважно з невеликим мокрим снігом. Морози продовжать посилюватися, місцями ожеледиця.
За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується невеликий сніг, а вдень у Криму з дощем. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. При цьому в Карпатах вночі вдарять морози до -16.
Температура повітря складатиме:
у північних областях вночі -5 -8 градусів, вдень від -1 -4;
на заході вночі від -7 до -10, а вдень -1 -7 градусів;
у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +2;
на півдні країни вночі -1 -7, а вдень від -1 до +1;
у центральних областях вночі -6 -8 градусів, вдень -2 -4.
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, прогнозується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть -5 -7 градусів, а вдень -2 -4.
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