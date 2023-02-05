Кількість поранених через обстріл Харкова знову збільшилася [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Кількість поранених через обстріл Харкова у неділю, 5 лютого, поранення отримали вже 4 людей.
Про це повідомляє у Telegram глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений - охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар", - розповів він.
За його даними, чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.
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