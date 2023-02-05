В Огайо зійшов з рейок і палає поїзд з небезпечними речовинами (відео) [ Редагувати ]
Майже 50 зі 100 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок в американському штаті Огайо, вирує пожежа. У 14 вагонах знаходиться токсичний вінілхлорид, який використовується в пластикових виробах.
Загалом поїзд віз 20 вагонів із небезпечними речовинами. Представник Національної ради з безпеки на транспорті Майкл Грем заявив:
Ми працюємо над перевіркою того, які вагони з небезпечними матеріалами, якщо такі є, були пошкоджені.
Принаймні з одного вагона з вінілхлоридом "періодично випускається вміст через пристрій скидання тиску".
Поки невідомо, що спричинило аварію і чи є постраждалі. Влада евакуювала до 2 тисяч жителів прилеглого населеного пункту. Служби продовжують стежити за якістю повітря, однак наразі перевищення граничних норм не виявлено.
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