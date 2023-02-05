Нові деталі удару ЗСУ по колоні мобілізованих росіян під Маріуполем [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські партизани допомогли розбомбити колону окупантівм на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, українським військовим поступила інформація від партизанів про колону російських вантажівок. Її вдалось розбомбити і росіяни зазнали значних втрат.
"Щось трапилось по дорозі завдяки своєчасно переданих даних Маріупольським Спротивом. Хороші новини. Приємні. Пишаюсь нашою групою "Ї" Маріупольського Спротиву", - написав він.
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