Російський диктатор володимир путін вже порушив низку своїх обіцянок, тому його нібито запевненням не вбивати президента України Володимира Зеленського не можна надавати значення.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"У минулому путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не дайте себе обдурити: він майстерний брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану", - наголосив голова МЗС.

