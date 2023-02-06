Росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону на східному фронті. Бої точаться на лінії від Кремінної до Вугледара. На Донбасі дуже важко, тиск збільшився на різних напрямках, - зазначив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців.

Найгарячіша точка - місто-фортеця Бахмут. Наші щодня завдають ворогу значних втрат. Більше про ситуацію на східному фронті дивіться в огляді.

Пʼятеро людей поранені внаслідок ракетного удару у Дружківці. Окупанти обстріляли місто напередодні вночі. Вдарили по дитсадку. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило багатоповерхівки навколо.

Оксана, постраждала:

Как оно полетело к нам…Я с одним спала ребенком, а папа с меньшим. Как только первый удар был, я укрыла с головой, говорю: "сыночка, только не шевелись - мы спим на стеклах", чтоб не порезался. Так же и второй.

Весь день рятувальники та комунальники ліквідовували наслідки ракетної атаки. Мешканці квартир, що зазнали найбільше руйнувань, приїхали забрати вцілілі речі.

Ну, женщина поврежденная, но он с больницы сбежала, убирает у себя в квартире.

Не лише з будинками та дистадками воюють окупанти. У селі Микільському, що біля Вугледара, росіяни зруйнували Миколо-Василівський монастир. Не спинило їх і те, що храм був заснований духівником президента-втікача Віктора Януковича - Зосимою Сокуром.

У Кураховому загарбники вдарили по промислових підприємствах. Зачепило й житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Найгарячіша точка на Донеччині - Бахмут. Тут важкі бої тривають у приватному секторі на східних і південних околицях міста.

Ворог не полишає спроб захопити Бахмут чи принаймні оточити його. Загарбники випалюють оселі мирних жителів міста-фортеці. Після чергового обстрілу - вигоріли вщент дві багатоповерхівки у середмісті.

Выходить тут реально… Переправа - все бьет, стреляет, тут все догорает и страшно было тушить выезжать. Вроде бы и свое, а все было просто страшно.

Українським захисникам на Донеччині вдається стримувати потужний тиск загарбників. Рашисти зазнають втрат. Убитих і поранених стільки, що окупанти розгортають в окупованих містах і селах додаткові шпиталі.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії.

Палає ворожа техніка на Луганщині. Недолугим окупантим дали підкурити воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. У рашистів - немає більше танку й вантажІвки. Та й окупантів на цьому напрямку поменшало.

А це вже ліси поблизу Кремінної. Тут ворог намагається намацати слабкі місця в нашій обороні, але марно. Українські захисники роблять так, що земля палає під ногами загарбників.