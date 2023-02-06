Українські танкові екіпажі сьогодні починають навчання на "Леопардах", за кордоном. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Каже - Україна чітко розуміє, скільки, коли, і яка країна дасть танків. Наразі також тривають переговори про запчастини для "Леопардів", їхній ремонт та обслуговування.

Керівник Міноборони також прокоментував інші поставки зброї та можливий новий наступ росіян. Найважливіші заяви зібрала Ірина Баглай.

Наступ рф - буде, питання лише - коли? За прогнозами міністра оборони - очевидним є схильність росіян до символізму, тому…

Олексій Резніков міністр оборони України:

Можливий наступ росіян ми все одно очікуємо в лютому, це просто з точки зору символізму, це не логічно з точки зору військового, бо у них ще не готові всі ресурси, але вони то роблять.

З чим натиск ворога зустрічатиме ЗСУ, якщо наступ цього місяця буде?

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові у нас вже створені резерви і ресурси, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар.

Знекровити сили ворога та вдарити вглиб по тиловому ешелону - це одна з головних цілей української армії нині. Але росіяни навчилися ховати свої склади від нищівних ударів "Хаймарсів", відтягнувши їх за 100 км від передової. І тут оптимізму додав пункт чергового пакету військової допомоги від США, - а саме керовані бомби дальністю у 150 км. Вони зроблять досяжними ці ворожі цілі. Загалом же щодо заявленого для контрнаступу списку озброєння міністр підсумував:

Олексій Резніков, міністр оборони України:

В плані зброї я це називаю "віш-лист" до Санти. Ми з вами отримали все, залишилися тільки літаки, і я можу дати вам оптимізму, літаки теж будуть, питання просто - які. Тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа для захисту нашого неба, це також складова ППО, сучасні літаки 15-00 це можуть бути F-16, це можуть бути "Гріпи", це можуть бути інші, для нас це 50-58 панування в повітрі і нанесення ударів по резервах.

Стосовно внутрішніх процесів у Міністерстві оборони міністр Резніков констатував провал роботи антикорупційного управління і повідомив, що…

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Потрібно повністю його перезавантажити, ми утворимо робочу групу з числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської ради, антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

А на чутки про своє звільнення відповів:

Олексій Резніков, міністр оборони України: