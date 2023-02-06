Штурмових груп росії поки не зафіксовано, проте кремль планує новий великий наступ на річницю вторгнення. Про це говорять в українському Міноборони, найімовірнішим сценарієм це називають і західні військові аналітики.

Якою буде нова атака і чи встигне Україна до неї підготуватися? Думки британських експертів збирала наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

В британській пресі багато говорять про новий масштабний наступ росії. І наразі усі дані вказують на те, що відбудеться вона вже до кінця місяця. Насамперед через любов путіна до символізму. Мовляв, нова атака на річницю початку так званої "спецоперації" показала б, що росію рано списувати з рахунків. Великому наступу сприяє тверда земля, чим довше чекати, тим більше вона розмерзатиме і заважатиме пересуванню. Ну і ключове - встигнути до передачі Києву нового західного озброєння і поки ще українці не навчилися управляти сучасними танками.

Шон Белл, військовий аналітик, віце-маршал авіації у відставці:

Росіяни зазнали страшенних втрат за цей рік, але не забувайте, що це велика сила і вона вчиться на своїх помилках. Зараз вони знають про усі загрози, які йдуть з України, вони знають, які можливості мають українці і як вони працюють. Отже з приходом весни росія буде краще підготовленою, а відповідно - більш небезпечною. Проблема в тому, що у них все ще та сама зброя, і хоча вони створили кількісну перевагу в солдатах, вона не перейшла в якісну, бо це люди без досвіду і з поганою підготовкою.

Попри усі проблеми російської армії, новий наступ буде масштабним, небезпечним та продуманим, наполягають британські ескперти. Вони не виключають нову атаку на столицю, щоправда, шанси на успіх тут дуже незначні. Інший можливий напрямок - Запоріжжя, хоча він теж відтягне чимало ресурсів і може завалити інші ділянки наступу. Найімовірнішими осями називають північ Донбасу та багатостраждальний Бахмут. Це місце найтриваліших боїв за всю війну.

Філіп Інграм, офіцер військової розвідки у відставці:

Дуже цікаво, що роблять українці у Бахмуті. Вони проводять те, що я би назвав фіксуючою військовою операцією. Вони хочуть утримувати росіян в Бахмуті настільки довго, наскільки це можливе. Сповільнити їх, і при цьому не проти віддавати потрохи землі, завдяки цьому виграючи час. Цей час дає можливість воякам проходити тренування на західній техніці, зокрема на танках та інших машинах, і підготуватися до контрнаступу. Українці насправді дуже успішно утримують росіян у Бахмуті.

Щоправда, росіяни кинули далеко не всіх мобілізованих до бахмутської м'ясорубки. Ще мінімум 150 тисяч останні кілька місяців проходили підготовку до боїв, кажуть західні експерти. Але відзначають, що в плані підняття бойового духу серед солдатів та офіцерів - прогресу не видно.

Метт Фрей, військовий кореспондент, редактор відділу Європи телеканалу "4 канал":

Найважливіша річ у будь-якій війні, а в цій особливо - це мотивація тих чоловіків та жінок, які воюють. Чи знають вони, за що воюють і чи готові продовжувати воювати. І щодо України - навіть рік потому відповідь "так", а от в росії відповідь "я не знаю". Бо вони не знають за що воюють - чи за воскресіння російської батьківщини, чи щоби стримати НАТО, чи щоби знищити антисемітичного єврейського президента України, що взагалі нісенітниця, але це все нісенітниці. Це війна, яку вирішать дві речі: мотивація і зброя, яку використовуватимуть на полі бою.

У американському Інституті вивчення війни кажуть, що путін знову переоцінив сили російської армії. Бо вона не змогла відновити достатню бойову міць, щоби розгромити українську оборону та захопити ще понад 11 тисяч квадратних кілометрів Донеччини. Тож великий наступ закінчиться передчасно і без вагомих результатів під час квітневого сезону дощів. Натомість невдалу атаку зможуть ефективно використати українські сили. Тим паче, що до пізньої весни ЗСУ вже освоять сучасні танки.