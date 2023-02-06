Окупанти ховались під деревом: як ЗСУ нищать ворога під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Двоє росіян вирішили сховатись від дрону українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.
Про це повідомляє командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.
Поблизу Бахмута двоє росіян вирішили сховатися від дрона 30 ОМБр під деревом. Не допомогло.
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