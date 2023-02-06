Двоє росіян вирішили сховатись від дрону українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

Про це повідомляє командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в Telegram.