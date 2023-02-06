Небезпечна робота, що стала рутиною: як сапери очищують українську землю [ Редагувати ]
Щодня у містах та селах України працюють сапери, поступово очищуючи нашу землю від російської вибухівки. Ця небезпечна робота, а піротехніки щомиті ризикують життям, стала для них рутиною. Про кожного з тих, чия місія - рятувати життя.
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