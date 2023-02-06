У нещодавньому звіті Асоціації кінематографістів США, членами якої є Walt Disney Studios, Netflix, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros. Entertainment Inc. та інші компанії, зазначається, що економіка США щорічно втрачає близько 30 мільярдів доларів у вигляді втраченої вигоди через піратські веб-сайти. Про це повідомляють "Українські новини".

Крім самих піратських сайтів та нелегальних сервісів потокового відеохостингу, збитки кіноіндустрії завдають також хостинг-провайдери та рекламодавці, які розміщують свою рекламу на піратських сайтах. Причому відповідальність останніх за розвиток ринку піратства у світі в Асоціації називають найбільшою з огляду на те, що заради отримання доходів від реклами на нелегальній трансляції фільмів та серіалів піратські сайти і існують.

За оцінками Альянсу цифрових громадян, піратські веб-сайти заробляють на рекламі близько 1,34 мільярда доларів на рік. При цьому Асоціація кінематографістів США окремо зазначає у звіті, що значну частку цього доходу забезпечує російська букмекерська контора 1xBet, що базується на Кіпрі. А найактивнішою рекламною мережею, яка розміщує рекламу на піратських сайтах, є Propeller Ads, яка також базується на Кіпрі та управляється росіянами.

Зокрема, через це американські ЗМІ уважно стежать за діяльністю 1xBet у світі та в Україні. Так, американське видання Casino.org випустило публікацію під заголовком "1xBet визнано банкрутом за рішенням Європейського суду", в якій повідомляється, що Верховний суд Нідерландів визнав банкрутом 1xBet, який не виплачував ошуканим гравцям їхні виграші на суму близько 1 млн євро як мінімум.

У публікації видання зазначає, що "дані свідчать про те, що 1xBet пов'язаний із Путіним" та "використовує популярність ставок на спорт для перекачування грошей російському режиму".

Повідомляється, що засновники 1xBet Роман Семіохін, Дмитро Казорін та Сергій Каршков перебувають у розшуку в Росії за діяльність у країні без ліцензії. Однак, за відсутності речових доказів, що підтверджують це твердження, цілком можливо, що ці твердження є не більш ніж хитрощами і могли бути лише завісою, що приховує справжній характер відносин компанії з Москвою, зазначає Casino.org.

Окремо видання згадує про спробу російського букмекера вийти на український ринок у 2022 році в контексті того, що букмекер, який не виплачує виграші гравцям, може мати іншу мету в Україні під час війни. Журналісти звернули увагу на побоювання українського регулятора азартних ігор та лотерей з приводу того, що 1xBet через платформи-оболонки MelBet, PointLoto, FanSport та BetWinner незаконно витягує дані користувачів.

"Цього тижня Україна оголосила, що президент Володимир Зеленський підпише указ про введення санкцій щодо 1xBet. Повідомляється, що указ затвердить 15 із 24 санкцій, передбачених законом. Серед них - блокування всіх активів компаній 1xBet в Україні, заборона виведення капіталу за межі України, обмеження торгових операцій усередині країни тощо", - пишуть американські ЗМІ.