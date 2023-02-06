російську окупанти будуть намагатися відволікати українських військових шляхом наступу з різних напрямків. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Паніка, страх і знову паніка. А також - масштабні внутрішні інформаційні конфлікти. Саме на це роблять ставку росіяни в межах інтенсифікації гібридного компоненту війни.

Подоляк зазначив, що масштабування меседжу про те, що "росіяни потужно атакують одразу з усіх напрямків" може деморалізувати і навіть налякати. Проте головна мета - паніка, а за нею - зневіра. А на додачу - внутрішні "моральні ангели", які потужно розносять "всі крадуть, всіх у відставки".

За його словами, деморалізація важлива для ворога, адже 11 місяців війни показали, що українці можуть дати відсіч та встояти. Так, боротьба триває, спротив міцнішає, а підтримка закордонних партнерів збільшується. Подоляк зазначив, що це дуже лякає представників "великої рф, яка всіх за три дні на шматки рве".

Так от, все-таки нам треба розділяти "реальні можливості рф" та слова рф про ці можливості. російські пропагандисти вміють гучно говорити про перемоги, яких немає. Що ж по факту? Вони не можуть взяти навіть маленькі населені пункти і діють методом "спаленої землі": обстрілюють територію та заходять в села, де не залишається нічого живого.

Так, росіяни будуть намагатися відволікати наші Сили оборони, наступаючи з різних напрямків, але українська розвідка все фіксує. При цьому Подоляк зазначив, що росіяни могли робити це більш-менш ефективно, коли мали контрактну армію - найбільш злагоджену та логістично відбудовану. Але зараз у них армія мобілізованих, у якій вибито командирську ланку нижчого та середнього рівня.

Лякаючи нас та Європу гібридним компонентом війни, росіяни продовжуватимуть схиляти владу до поступок. Будь-які поступки - це капітуляція, і ми цього не допустимо за жодних обставин.

Так, тимчасове перемир’я призведе лише до наступного етапу війни в Україні, а в Європі розгорнеться хаос та тероризм, щедро фінансований російськими грошима.

Подоляк закликав не реагувати на гібридні прояви росіян, пам’ятати, що Україна все бачить, контролює та готує відповіді. Також важливо не грати в гру росіян про "великий наступ, якого треба боятись", адже росія втратила свою армію, а зараз пробує дограти мобілізованим резервом. До того ж, не можна втягуватись у руйнівні внутрішні "війни".