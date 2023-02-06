Загостренням між США та Китаєм обернулася історія із китайським аеростатом, який збили над територією Америки. Все ускладнилося настільки, що преса пише: це ставить хрест на будь-якій можливості поліпшити відносини Пекіна і Вашингтона - і це при тому, що адміністрація Байдена намагалась "перезавантажити" їх.

Китаю тепер погрожують санкціями. А конгресмени критикують Білий дім за нерішучість. Всі деталі вивчив наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Те, що пише зараз західна преса - і чому нам із вами це важливо - "інцидент з аеростатом ставить хрест на можливості покращення відносин між США та КНР" (це я цитую Financial Times). Американські чиновники сказали газеті, що Китай "повністю підірвав" спроби США налагодити двосторонню взаємодію. Або ось ще одна цитата – "вікно можливостей для того, щоб направити китайсько-американські відносини на траєкторію сталого розвитку, про що Байден та Сі Цзіньпін домовилися на на Балі, може бути втрачено".

Тут маю нагадати, що у листопаді минулого року, від час засідання "двадцятки" на Балі Байден та Сі фактично відкрили шлях до перезавантаження відносин. Для Американської адміністрації було важливо не дати остаточно зблизитися Москві і Пекіну, а для цього Китаю запропонували "дорожню карту", яка дозволила б залишаючись конкурентами, не стати ворогами зі Штатами.

Держсекретар Блінкен мав сьогодні і завтра провести переговори у Пекіні, підготувати грунт для можливого візиту Байдена… Але шпигунський аероростат все це зірвав, візит скасовано. Більше того, все це відбувається на фоні підготовки візиту нового спікера Палати Представників Кевіна Маккарті на Тайвань. "Якщо Маккарті відвідає Тайвань, то все доведеться розпочинати заново", - цитує преса дипломатичні джерела.

Реакція американської адміністрації зараз є максимально жорсткою. Міністр транспорту США, Піт Буттеджажд, допускає запровадження санкцій проти Пекіна через інцидент з аеростатом. І все тепер залежатиме від підсумків розслідування.

Уламки тепер збиратимуть кілька днів. Коли матимуть всі - передадуть американським спецслужбам для вивчення - пояснили у Пентагогі. І це важливо, адже Китай стверджує, що аеростат мирний, метеорологічний. За даними ж американської сторони, він шпигунський, фіксував і передавав інформацію. І таким чином отримають докази. За даними, які є тут, у Сенаті США, велика вірогідність, що обладнання, яке було на борту аеростата, знайдуть обладнання здебільшого неушкодженим.

Законодавці детально розбиратимуть ситуацію - 15 лютого тут проведуть засекречений брифінг для всіх сенаторів. Перші особи Пентагону і розвідки мають прозвітувати про ситуацію, а також про розвідувальні засоби, які є у Пекіна. Очікується, що під час закритої розмови військові якраз і озвучать - як США протистоять Китаю, і що встановила експертиза щодо призначення аеростату. Знову ж таки - лунають слова про можливі заходи проти Китаю (сказав про це, зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер). Ну а частина конгресменів стурбована - і про це кажуть у конгресових кулуарах, - що це загострення може бути на руку Росії.

Пекін до сьогодні підтримував Москву тільки політично - зокрема, у Радбезі ООН. Американська розвідка за весь рік війни не зафіксувала жодних спроб Пекіну відмити російські гроші, чи допомогти Кремлю обійти санкції, не кажучи вже про відсутність військових поставок. "Потепління" у відносинах Вашингтона і Пекіна дозволило би віддалити Росію від одного з небагатьох її союзників. Саме тому навіть за цих обставин Білий дім зважуватиме кожний крок - щоб не кинути Сі та Путіна в обійми один одному, якщо реакція США буде надто жорсткою.