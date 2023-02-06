У Києві ввели аварійні відключення світла [ Редагувати ]
У понеділок, 6 лютого, у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, тому графіки стабілізаційних відключень не діють. Про це повідомляє КМВА.
У столиці зберігається дефіцит потужностей через похолодання та початок робочого тижня. Окрім того, у Києві та області є мережеві обмеження. У зв'язку з цим у Києві застосовуються аварійні відключення. Особливо це відчутно у ранкові та вечірні години.
До того ж, на всіх пошкоджених енергооб’єктах у посиленому режимі ведуться ремонтні роботи.
Киян закликають не вмикати одночасно декілька потужних приладів та споживати електроенергію свідомо.
по темі
У четвер, 19 січня, Київ та Одеса перейшли до стабілізаційних відключень світла
У вівторок, 31 січня, по Україні застосовуються як планові, і екстрені відключення світла
У вівторок, 31 січня, у Києві сніг. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності
З вівторка, 31 січня, у Києві запустять трамваї ще двома маршрутами
Станом на неділю, 29 січня, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит