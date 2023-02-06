У понеділок, 6 лютого, у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, тому графіки стабілізаційних відключень не діють. Про це повідомляє КМВА.

У столиці зберігається дефіцит потужностей через похолодання та початок робочого тижня. Окрім того, у Києві та області є мережеві обмеження. У зв'язку з цим у Києві застосовуються аварійні відключення. Особливо це відчутно у ранкові та вечірні години.

До того ж, на всіх пошкоджених енергооб’єктах у посиленому режимі ведуться ремонтні роботи.

Киян закликають не вмикати одночасно декілька потужних приладів та споживати електроенергію свідомо.