У понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляє "Бердянск Сейчас".

Він був такої сили, що його чули жителі Маріуполя та Урзуфа (Донецька область).

Бердянська гора, чути гучні вибухи. Навіть у Маріуполі було чути вибух, в Урзуфі теж. Уявляю як бердянці злякалися.

Через вибух, як розповіли місцеві жителі, у деяких у будинках та квартирах навіть штукатурка посипалася і "ледве шафи не попадали".