У Бердянську повідомляють про вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляє "Бердянск Сейчас".
Він був такої сили, що його чули жителі Маріуполя та Урзуфа (Донецька область).
Бердянська гора, чути гучні вибухи. Навіть у Маріуполі було чути вибух, в Урзуфі теж. Уявляю як бердянці злякалися.
Через вибух, як розповіли місцеві жителі, у деяких у будинках та квартирах навіть штукатурка посипалася і "ледве шафи не попадали".
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