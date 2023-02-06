Українська греко-католицька церква з 1 вересня 2023 року переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Відтепер УГКЦ святкуватиме Різдво 25 грудня.

Про це оголосив Блаженніший Святослав (глава УГКЦ Святослав Шевчук), повідомляючи рішення Архієрейського Синоду.

Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації.

Зміни церква оголосила в частині рухомих свят, дата яких змінюється кожного року відносно прийнятого календаря). Великдень залишається без змін.

Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, можуть залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.