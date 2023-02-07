Зеленський провів нараду щодо можливого наступу росії [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням та керівником розвідки Кирилом Будановим.
За його словами, на зустрічі підіймалось питання можливого повторного наступу росіян на території України.
"Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти, причому на всіх напрямках", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що наразі найгірша ситуація на фронті у Донецькій області. Однак українці роблять все можливе, щоб відстояти свої території.
"Донеччина та схід, де найгарячіше, - я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру", - підкреслив він.
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