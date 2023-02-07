У світі за дві доби зафіксовано понад 265 землетрусів [ Редагувати ]
Вчені за останню добу зафіксували сотні землетрусів у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
За їх даними, найбільш активні землетруси було зафіксовано у Туреччні. Там амплітуда коливань склала 7,8 балів за шкалою Ріхтера. А от на острові Ява коливання були 5,5 балів, у Мікронезії - 5,4 бала.
Всього за останні дві доби у всьому світі було зафіксовано 265 землетрусів магнітудою більше 4 балів.
Найменш потужні землетруси за останні 48 годин були:
- Канарські острови - 1,7 за шкалою Ріхтера;
- Піренеї - 1,5 за шкалою Ріхтера;
- Альпи - 0,7 за шкалою Ріхтера.
по темі
Станом на вечір 7 лютого відомо, що через землетрус у Туреччині загинуло 3 703 особи. При цьому поранення дістали десятки тисяч людей
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після вчорашнього землетрусу, жертвами якого стали понад 3,5 тисячі осіб, оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці
У Туреччині через 30 годин після обвалу будинку з-під завалів врятували матір з немовлям. Зараз жінка з дитиною в лікарні. Кількість загиблих під час землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 3,4 тис., постраждали понад 20,5 тис. осіб
Ці землетруси з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії
Після землетрусу з тюрми на північному заході Сирії втекли 20 в'язнів