Удар по Харкову: з'явилися фото наслідків [ Редагувати ]
У вівторок вечері, 7 лютого, окупанти обстріляли ракетами Харків. У місті зафіксували декілька "прильотів".
Про це повідомляється у Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Під ударом опинився і наш Центральний парк.
Мер оприлюднив фото наслідків атаки ворога.
по темі
В ніс проти вівторка, 7 лютого, у Херсоні пролунали сильні вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку вранці 4 лютого пролунали вибухи
Мер Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко розповів про те, що під завалами будинку у центрі, в який поцілила російська ракета ввечері 1 лютого, шукають людину
У суботу, 28 січня, армія рф внаслідок чергового обстрілу зруйнувала житловий будинок
У четвер, 26 січня, в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській області та інших областях України