Перейшов на "службу" до рф: у Херсонській області затримали екс-працівника МВС [ Редагувати ]
Правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з рф.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Він добровільно обійняв посаду "поліцейського" чергової частини в незаконному правоохоронному органі так званому "Корабельному міському відділі поліції ГУ МВС Херсонської області", створеному окупаційною владою рф", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колаборант виконував рішення окупаційної "адміністрації", спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації росією частини території України.
Колишнього працівника ГУ МВС в Херсонській області виявили під час проведення стабілізаційних заходів. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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