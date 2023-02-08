Правоохоронці виявили та затримали екс-працівника МВС, який під час окупації Херсонської області співпрацював з рф.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Він добровільно обійняв посаду "поліцейського" чергової частини в незаконному правоохоронному органі так званому "Корабельному міському відділі поліції ГУ МВС Херсонської області", створеному окупаційною владою рф", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборант виконував рішення окупаційної "адміністрації", спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації росією частини території України.

Колишнього працівника ГУ МВС в Херсонській області виявили під час проведення стабілізаційних заходів. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.