Велика Британія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів до змагань через агресію рф проти України та численні воєнні злочини загарбників.

Про це повідомляє прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, пише Sky News.

За його словами, росію необхідно сприймати як державу-ізгоя і не допускати до участі в Олімпіаді, яка відбудеться у Парижі у 2024 році. Окрім цього в Британії виступили також проти участі білоруських спортсменів в Олімпійських іграх.

"Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо переконатися, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу одним голосом і чітко повідомити про це МОК", - сказав він.